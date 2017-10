Verband des Verkehrsgewerbes Baden

Spediteur Dold bleibt Verbandsvorsitzender

Oskar Dold heißt der alte und neue Vorsitzende des Verbands des Verkehrsgewerbes Baden (VVB). Die Delegierten beim Tag des Straßenverkehrs bestätigten den Geschäftsführer der Spedition Dold aus Buchenbach am Samstag in Karlsruhe einstimmig in seinem Amt. Der 54-Jährige trat voriges Jahr die Nachfolge von Rolf Dischinger an.