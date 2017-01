Verband der Automobilindustrie: Nutzfahrzeugmarkt bilanziert Rekordwerte

Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) vermeldet, sind die Neuzulassungen aller Fahrzeuge um sieben Prozent auf 357.300 Einheiten gestiegen. Die Zahl der Verkäufe toppt damit das bisherige Rekordjahr 1992.



Besonders erfreulich blianziert der Bereich Transporter. Laut VDA stieg der Absatz von leichten Nutzfahrzeugen bis sechs Tonnen um acht Prozent auf 264.500 Fahrzeuge. Auch dies markiere einen neuen Rekord.



Der Markt für schwere Lkw über sechs Tonnen legte zudem zu und erreichte den höchsten Stand seit 2008. Neu zugelassen wurden mit einem Plus von drei Prozent 86.100 Lkw. Auch die Nachfrage nach Anhängern stieg an. Neuzugelassen wurden 2016 insgesamt 294.400 Anhänger (plus fünf Prozent). Mit einem Plus von neun Prozent bilanziert der Bereich Sattelanhänger ein sehr gutes Jahr.





Der Absatz von Bussen stieg 2016 um neun Prozent auf 6.700 Fahrzeuge. Damit sei der höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren erreicht, so der VDA.