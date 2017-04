Verabschiedung nach 25 Jahren im ETM Verlag: Werner Bicker geht in den Ruhestand

Am 7. Mai 1992 kam eine Fachzeitschrift auf den Markt, die sich von ihren Wettbewerbern deutlich unterschied. Frech, eigen und progressiv sei sie daher gekommen. "Das hat den Markt schon etwas aufgewirbelt", erinnert sich Werner Bicker an die erste Ausgabe der trans aktuell. Er hatte das Fachblatt für Transport- und Logistikunternehmer mit konzipiert.

25 Jahre ist das her, in dieser Zeit hat der Journalist die Geschicke des ETM Verlags geprägt und war viele Jahre das Gesicht des Verlags – als Mitbegründer, trans aktuell-Chefredakteur und ETM-Geschäftsführer ab 2006 bis zur Übergabe an seinen Nachfolger Oliver Trost vor zwei Jahren. In wenigen Wochen wechselt der gebürtige Braunschweiger in den Ruhestand. Grund genug für das Stuttgarter Medienhaus, zu Ehren des 64-Jährigen kürzlich einen Abschiedsempfang mit langjährigen Weggefährten auszurichten.

Ehrenämter bei Doc Stop und dem Verband der Motorjournalisten

ETM sei "einfach ein toller Laden", lobte Bicker. Den digitalen Wandel hätte er gerne noch länger aktiv begleitet. Andererseits freue er sich darauf, in Zukunft auch mal länger am Frühstückstisch zu sitzen. Neben vier Töchtern und zwei Enkeln dürften ihn aber auch seine Tätigkeiten als Vorstandsmitglied bei Doc Stop und als Vorsitzender des Verbands der Motorjournalisten fordern.

Dekra-Vorstandschef Stefan Kölbl lobte den Wirtschaftsingenieur als immer ansprechbar, angenehm, unprätentiös und wertschätzend im Umgang mit Menschen. Das ETM-Team schließt sich dieser treffenden Beschreibung an. Wir wünschen Ihnen, lieber Werner Bicker, beste Gesundheit und alles Gute!