UPS will Emissionen um zwölf Prozent senken : UPS setzt auf alternative Antriebe

Der Expressdienst UPS will verstärkt alternative Antriebe und erneuerbare Energien in seiner Flotte einsetzen. Das gab das Unternehmen aus Atlanta am Dienstag bekannt. Damit will es seiner Selbstverpflichtung nachkommen, die Treibhausgas-Emissionen auf der Straße bis zum Jahr 2025 um zwölf Prozent zu senken.