Die Headsets bieten laut UPS Fahrsimulationen in Städten und vermitteln den Fahrern einen Einblick ins tägliche Arbeitsleben. Die VR-Schulungen starten in den UPS-Integrad-Trainingscentern in den USA. Die neue Technologie ersetze dort die Touchscreen-Geräte. UPS betreibt nach eigenen Angaben acht Integrad-Einrichtungen in den USA und zwei in Europa. Neben der virtuellen Realität untersuche das Unternehmen auch den Einsatz der Augmented Reality (AR)-Technologie.