Bisher hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf die Orte Tamm, Pleidelsheim und Ludwigsburg nördlich von Stuttgart verteilt. Noch im September wird eine erweiterte Speditionsimmobilie am Standort Pleidelsheim in Betrieb genommen, im Oktober wird dann auch der künftige Firmensitz von bisher Tamm nach Pleidelsheim verlagert. Dort stehen nach Unternehmensangaben rund 10.000 Lager- und Umschlagfläche sowie 1.000 Bürofläche zur Verfügung. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Loxx Pan Europa Logistik beschäftigt das Unternehmen am Standort Pleidelsheim künftig 121 Mitarbeiter.



Loxx Pan Europa, ein Tochterunternehmen der Loxx Holding, hat nach eigenen Angaben 2016 mit seinen Lkw- und Bahnverkehren einen Umsatz von 31,2 Millionen erzielt. Neben der EU fokussiert sich das Unternehmen auf Russland, die GUS-Staaten, Zentralasien, die Türkei und Iran.