Übernahme: UPS kauft Freightex

Mit der Übernahme des Transportdienstleisters Freightex erhofft sich UPS eine sofortige Präsenz im europäischen Markt für Drittanbieterlogistik und im Vermittlungsgeschäft für Straßentransporte. Das erklärt UPS in einer entsprechenden Mitteilung. Der Versanddienstleister führt dazu eine Studie der Unternehmensberatung Grand View Research an, die für den europäischen Markt der Drittanbieterlogistik bis Ende 2016 ein Kapital von 174 Milliarden US-Dollar, also rund 164 Milliarden Euro, vorausgesagt hat.