Übernahme: Raben kauft hessische Spedition

Die Raben Group hat nach eigenen Angaben Ende Juni den Vertrag zur Übernahme unterzeichnet. Momentan warte das Unternehmen noch auf die Zustimmung der Kartellbehörden. Busse Logistik aus dem Raum Kassel beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter und bietet nationale und internationale Transportdienstleistungen an. Der Schwerpunkt liegt in Sammelgut- und Komplettladungstransporten sowie in der Kontraktlogistik. Der Jahresumsatz lag 2016 bei 15 Millionen Euro.

"Unser Ziel ist es, dass Deutschland bis 2018 unser wichtigster Markt wird. Bis dahin haben wir mit mehr als 30 Standorten unser eigenes, unabhängiges Distributionsnetzwerk in Deutschland aufgebaut", erklärt CEO Ewald Raben.

Raben hat in diesem Jahr bereits die Geschäfte der ehemaligen Rhenus-Standorte in Fellbach und Weilimdorf, die Transport- und Logistikdienstleister Exice und RLZ Baden sowie eine Niederlassung der Schmalz + Schön-Gruppe übernommen.