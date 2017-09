Der Dauerregen über dem Festivalgelände hielt am Samstagvormittag für einen lichten Moment inne, als Norbert Jungkunz, einer der Organisatoren des Vereins der Franken-Strolche und leidenschaftlicher Pastoralreferent der katholischen Betriebsseelsorge Bamberg, zusammen mit der Bürgermeisterin Sabine Riessner das 8. Trucker & Countryfestival eröffnete. Ohne die Unterstützung der Stadt, so wurde klar, wäre diese tolle Festival kaum möglich.

Am Anfang war es ein Stammtisch, den begeisterte fränkische Fernfahrer 2002 nach einem Besuch in Geiselwind gründeten. Im Jahr 2010 veranstalten sie ihr erstes Festival und 2011 gründeten sie den Verein, der nun über 50 Mitglieder hat. 2014 war der Andrang bereits so groß, dass die Franken-Strolche ein neues Festivalgelände suchen mussten und es auf dem Schützenplatz in Lichtenfels an der A73 fanden. Bis zu 450 Zugmaschinen können dort stehen, die Stadthalle dient dem Frühstück für alle und der Countrymusik.

Beeindruckend ist die Begeisterung, mit der die etwa 35 aktiven Mitglieder nahezu ein Jahr lang ihr nunmehr achtes Festival vorbereitet haben und sich dann vor Ort die Aufgaben teilen. Thomas Limmer, in der Szene als “Onkel Tom“ bekannt, koordiniert etwa die Vergabe der Stellplätze an die angemeldeten Fahrzeuge; Unternehmer Manfred Hanna ist, mit Hilfe von Steffi Gruslinski, für die Kasse und die Buchführung verantwortlich; Thomas Weser, ehemals Lkw-Fahrer und nun Unternehmer, stellt die Musikanlage in der Halle für den Auftritt der Band “Fristlos“ zur Verfügung; Matthias Lange ist als 1. Vorstand für die Gesamtkoordination zuständig. Aber auch Lkw-Fahrer Max Schmittlein von CS Trans aus Bad Staffelstein ist Freitagnachmittag direkt von seiner letzten Tour gekommen, steht nun am Getränkewagen und bringt am Morgen die Brötchen fürs Frühstück.

FERNFAHRER-Roadshow gastiert erstmals in Lichtenfels

Als vorletzte Station der diesjährigen Roadshow „Drive Your Dream Tour“ ist diesmal auch das FERNFAHRER-Team mitsamt Bühne vor Ort. Dort finden die verschiedenen Gesprächsrunden des “Talk am Truck“ statt: mit zwei jungen Berufskraftfahrern über die nach wie vor bestehende Freude am Job, mit Siegfried Gutekunst, den FERNFAHRER in Heft 10/2017 vorgestellt hat, über das derzeitige Top-Thema Fahrermangel und Rente, unterstützt von Claus Kerschensteiner vom VBZ Mainfranken, Yvonne Langguth von der Bayrischen Gewerbeaufsicht und nicht zuletzt von Christian Schad, dessen Unternehmen CS Trans eigentlich genug Bewerbungen von Fahrern in der Schublade hat, aber auf ältere Aushilfen angewiesen ist.

Der Sonntag bringt dann endlich den erhofften Sonnenschein, und das Programm beginnt mit einer Morgenandacht von Norbert Jungkunz unter dem Motto “Mit Licht“, gefolgt vom traditionellen Fernfahrer-Frühschoppen, wo es zusammen mit Polizeihauptkommissar Michael Lang, Yvonne Langguth und Gerhard Trinkwalter von der Bayrischen Gewerbeaufsicht, David Merck von Verdi sowie Rechtsanwalt Peter Möller von der Autobahnkanzlei um die brandaktuellen Themen wie Parkplatzmangel, Wettbewerb durch Lkw aus Osteuropa und die immer häufigeren Verstößen gegen die Sozialvorschriften geht. Die lokale Presse berichtet erfreulich ausführlich darüber. Absolut beeindruckend ist schließlich noch die Aktion “Toter Winkel“, bei der ein Fahrrad vor den Augen von Eltern und Kindern unter die Räder eines beladenen Aufliegers gerät – der nachdenkliche Moment eines wirklich toll organisierten und mit viel Herzblut durchgeführten Festivals. Hut ab.

Die Sieger in den verschiedenen Kategorien

Klasse 1 Sattelzug Superklasse

Platz 1 Sascha Fleischmann, Phil Collins Truck

Platz 2 Christian Wolf, Oberpfalz Truck

Platz 3 Stefan Schardt, Geiselwind Truck



Klasse 2 Sattelzugmaschinen

Platz 1 Attila Bendes

Platz 2 Siegfried Gutekunst

Platz 3 Marcel Geißler



Klasse 3 Anhänger Zugmaschinen über 12 to

Platz 1 Rainer Leiß

Platz 2 Patrick Geißler

Platz 3 Bernd Batzner



Klasse 4 Plane und Kasten unter 12 to

Platz 1 Jörg Hübner

Platz 2 Werner Peter

Platz 3 Siegfried Groh



Klasse 5 Oldtimer

Platz 1 Fa. Schnaus

Platz 2 Harald Heller

Platz 3 Robert "Öli" Gutgesell



Publikums Kindertruck

"Mac" Eggersdorfer



Ehrenpreis zum 90 Jährigen Jubiläum

Fa. Schnaus



Sieger im Wettbewerb "Zieh den Strolch"

Brummiclub "7 Zwerge und die wilde 13"