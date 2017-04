Truck Race Saison 2017: Auftakt am Red Bull Ring

Dabei feiern nicht nur die PS-strotzenden Renn-Lkw an diesem Wochenende ihr 2017er-Debüt. Auch für den Red Bull Ring ist es das erste Rennwochenende der Saison. Neben den Rennen um die Truck Race Europameisterschaft kann sich auch das Rahmenprogramm sehen lassen. Beim Trucker Festival begeistern das ganze Wochenende über Truck Corsos, das Trucker Camp, die Industriemesse und historische Lkw die Fans. Dazu zeigen die "European Giants" beim Lkw-Ziehen, Baum-Stemmen und Damen-Tragen, was sie auf dem Kasten haben. Ebenso ist in Österreich Volvos brachialer Show-Truck "Iron Knight" zu sehen, der mit 2.400 PS bis zu 276 km/h erreicht.

Zu guter Letzt rundet die Party im Trucker Camp und im Festzelt das Wochenende ab. Auf der Bühne steht Country-Urgestein Tom Astor zusammen mit den DSDS-Sternchen Laura van den Elzen und Mark Hoffmann. Außerdem sorgen Mundharmonika-Künstler Michael Hirte und die steirische Country-Band Raccoon für Stimmung.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.projekt-spielberg.com/truckracetrophy