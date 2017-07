Truck-Grand-Prix: Spektakel bis zum Schluss

Nass, kalt, ungemütlich – so zeigte sich der Samstag am Nürburgring. Erst am Nachmittag versiegte der Dauerregen für einige Stunden. Auf und neben der Strecke war die graue Wetterlage für Fahrer und Fans des Truck-Grand-Prix aber keine große Sache: Im Fahrerlager sattelten die Zuschauer kurzerhand auf Regenmantel und Schirm um, in der Müllenbachschleife suchten die Fahrer ihre Trailer auf – und machten es sich mittels Biertischgarnituren und Sofas gemütlich.

Die US-Trucks und das ihnen gegenüberliegende Oldtimer-Camp zogen die Zuschauer ebenso an den Nürburgring wie die spannende Renn-Action. Der feuchte Asphalt verzieh den Rennfahrern keine Fehler, ein packendes Überholmanöver folgte auf das nächste.

Auch heute am Sonntag ist in der Eifel noch reichlich Motorsport geboten: Das vierte Rennen des Mittelrhein Cups steht an, die Fahrer der FIA European Truck Racing Championship gehen zum dritten und vierten Rennen des Wochenendes an den Start.