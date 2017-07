Truck-Grand-Prix: Die Show geht in die Verlängerung

Kalt, aber trocken ging der erste Tag des 32. Truck-Grand-Prix am Nürburgring zu Ende. In der legendären Müllenbachschleife wurde in der klaren Dämmerung wieder kräftig gefeiert: Die Kölschrocker von Brings gaben einen Evergreen nach dem anderen zum Besten, das Publikum sang und tanzte ausgelassen mit.

Jenseits der Bühne reihte sich ein Hingucker an den anderen – liebevoll hergerichtete Trucks machten mit ihren zahllosen Zusatzscheinwerfern, Blinklichtern und Begrenzungsleuchten die Nacht zum Tage. Mit ihren silbern glänzenden Presslufthörnern grüßten sich die Fahrer aus jeder Ecke des großzügigen Areals.

Der heutige Tag steht dann wieder ganz im Zeichen des Sports: Beim Mittelrhein Cup treten die Truck-Rennfahrer zum zweiten Rennen an, auch die FIA European Truck Racing Championship verspricht bei nasser Strecke spannende Rennaction!