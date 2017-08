Truck-Clinic : Exklusive Einblicke in das Werk bei Wörth

Marktforschung: Auf Einladung von Daimler haben 20 Testfahrer des Young Professionals Truck Award an der Truck-Clinic im Werk Wörth teilgenommen. So trugen sie nicht nur zur Weiterentwicklung des Actros bei, sondern erhielten auch einzigartige Einblicke in die Entwicklungsarbeit von Mercedes-Benz.