Die spanische Spedition Palibex mit Sitz in Madrid hat sich auf den Transport palettierter Ware spezialisiert und liefert diese nach eigenen Angaben in weniger als 24 Stunden in ganz Spanien aus. Um Kunst auch außerhalb von Museen sichtbarer zu machen und mal ein anderes Publikum anzusprechen, verschönern spanische Straßenkünstler die Palibex-Fahrzeuge. Von Schwarz-Weiß-Skizzen bis zu farbenfrohen Drucken ist alles dabei. Weitere Impressionen des Truck Art Project sind auch auf Facebook, Instagram und Twitter zu finden.