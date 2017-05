Trendbee Basic: Telematik durch kompakte Ortungslösung ergänzt

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Trendfire (Halle 11, Stand C12) präsentiert unter dem Namen Trendbee Basic einen robusten GPS-Tracker für Pkw, Transporter, Auflieger, Baufahrzeuge und Maschinen. Mit der kompakten Ortungslösung ergänzt der deutsche Anbieter seine Telematik-Komplettlösung, die nun auch die Mautberechnung für die Schweiz beherrscht. Außerdem stellt das Unternehmen eine RFID-Aufliegererkennung vor, mittels derer Auflieger ihren jeweiligen Zugmaschinen eindeutig zugeordnet werden. Darüber hinaus wurde die Telematik-App erweitert. Diese bringt neue Funktionen im Bereich Auftragsmanagement und Dokumentation mit. Im Tourenbereich kann der Fahrer damit beispielsweise sämtliche Daten zu Haltestelle, Sendungen, Packstücken und Lieferscheinen auf einen Blick einsehen. Ladungsschäden können schnell dokumentiert und der Sendungsstatus erfasst werden.

