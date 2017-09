Die wohl bekannteste Kooperation auf dem deutschen Markt ist die Citroen-Peugeot-Fiat-Allianz. Bereits in den achtziger Jahren wurden der Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Fiat Ducato zusammen entwickelt und gebaut. In den vergangenen Jahren schlossen sich immer mehr Hersteller beim Bau von Transportern und Pick-ups zusammen. In einer Bildergalerie haben wir die bekannten und weniger bekannten Geschwister zusammengefasst. Auch die wichtigsten "Einzelkinder" finden ihren Platz im Ranking. Viel Spaß beim Durchklicken!