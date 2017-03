Transport Logistic: Veranstaltungen zum Thema E-Mobilität

Der Einsatz von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen bietet Raum für neue Ideen und Visionen. Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML befasst sich daher am Mittwoch, den 10. Mai mit dem Thema "Elektromobilität in der Logistik: Aktueller Stand, Potenziale, Hemmnisse und Trends". Am selben Tag debattiert der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zu der Frage: "Digitalisierung – Automatisierung – Elektromobilität. Wie kann die Schiene noch umweltfreundlicher und produktiver werden?"



Das Fraunhofer-Institut befasst sich seit 2011 mit der E-Mobilität. Bis zum Jahr 2015 lief das Projekt „Elmo – Elektromobile urbane Wirtschaftsverkehre“. Projektleiter Dr. Sebastian Stütz fasst das Ergebnis zusammen: "Belieferungsverkehre sind in den laufenden Kosten – Fahrstrom versus Kraftstoff – deutlich günstiger."



Er spricht von 60 bis 65 Prozent Ersparnis, da der elektrische Antrieb effizienter als der Verbrennungsmotor sei und Strom im Gegensatz zu Diesel weniger Steuern koste. Anstehende Fortschritte in der Batterietechnik würden zudem das Problem der zu geringen Reichweite beheben, das derzeit laut Fraunhofer IML noch besteht. Ein 7,5-Tonner mit E-Antrieb schaffe noch keine 150 Kilometer am Stück, zudem variiere die Reichweite je nach Umgebungstemperatur.