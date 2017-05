Transport Logistic: Messe vermeldet zum Abschluss Rekordbeteiligung

Dieses Ergebnis vermeldet der Veranstalter zum Abschluss der viertägigen Messe. Auch die Ausstellerfläche sei gewachsen – auf 115.000 Quadratmeter. Zu den neuen Ausstellern zählten laut den Veranstaltern China Railway Container Transport, DP World, Heathrow Airport, Kerry Logistics und Maersk. Auch 17 nationale Gemeinschaftsstände präsentierten sich. Neben Deutschland gehören die Niederlande, Italien, Belgien, Frankreich, Österreich, Spanien, Großbritannien, Tschechien, Polen und China zu den Top Ten der Aussteller. "Vernetzung – digital und über alle Grenzen – war das beherrschende Thema der Transport Logistic 2017", erklärte Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München.

Die digitale Zukunft nahm Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) schon in seiner Eröffnungsansprache auf: Mit der Digitalisierung stehe die Logistik vor der spannendsten Innovationsphase der vergangenen Jahrzehnte und gewinne weiter an Bedeutung. Dieser Meinung schließen sich auch die Logistiker an. "Jedes Unternehmen muss auch Software-Firma werden, denn Software ist ein Schlüsselfaktor", erklärte Flexport-Chef Ryan Petersen. Laut Bernd Schwenger, Country Director Amazon Logistics, müsse es zudem nicht Supply Chain, sondern Demand Chain heißen: "Der Kunde muss in den Fokus, die letzte Meile ist dabei die größte Herausforderung."