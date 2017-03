Transport Logistic: Messe gewinnt österreichischen Logistikpreis

Der Hermes-Verkehrslogistikpreis 2017 ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Österreich (Sparte Transport und Verkehr) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), der ÖBB Infrastruktur und dem Reifenhersteller Semperit. Der Preis wird in den fünf Kategorien Bildung, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Next Generation und bester Klein- und Mittelbetrieb verliehen. "Für uns als Messeorganisator ist dieser Preis natürlich eine besondere Ehre und zeigt, dass die Transport Logistic ein geschätzter Partner der gesamten Transportwirtschaft und Logistikbranche in Österreich ist", sagt Gerhard Gerritzen, Mitglied der Geschäftsführung der Messe München.