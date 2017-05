Transcoop09 startet digitalen Marktplatz TC09: TMS, Frachtenböse und Ausschreibungsplattform

Alle Angebote sind mehrsprachig verfügbar und die drei Module auch einzeln buchbar, verrät Transcoop09-Geschäftsführer Josef Perisa. Darüber hinaus biete Transcoop09 "nicht nur eine digitale Plattform an, sondern tritt mit seinen Mitgliedern gleichzeitig als Verlader wie auch als Frachtführer auf", erklärt er.

Der Marktplatz beinhaltet zum einen das Transport-Management-System TC09-TMS. Damit können Sendungen erfasst, verfolgt und abgerechnet werden. Wobei die Ladungen den passenden Fahrzeugen zugordnet werden. Neben den Stammdaten zu Fahrern und Fahrzeugen gibt es darüber hinaus eine Terminverwaltung sowie Schnittstellen zu den Auftraggebern. Auch die gesetzlichen Vorschriften wie etwa die Führerscheinkontrolle sind dort möglich.

TC09 + friends nett sich die Frachtenbörse, in der Ladungen in geschlossenen sowie in offenen Gruppen gehandelt werden. Die Teilnehmer werden geprüft und bewertet. Wird ein Auftrag abgeschlossen, kann dieser direkt aus der Plattform TC09 + friends heraus in die Telematik des Transporteurs fließen.

Die Ausschreibungsplattform TC09 + clients rundet das digitale Angebot von Transcoop09 ab. Auch dort ist das Handeln in offenen und geschlossenen Kreisen möglich – wiederum mit geprüften und durch Geschäftspartner bewerteten Mitgliedern.