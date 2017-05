Transaktionsplattform: TimoCom startet Anwendung TC Transport Order

Mit dem Release Anfang Juli dieses Jahres erweitert TimoCom (Halle A5, Stand 317/418) die Funktionalität seiner Transportplattform, zu der unter anderem die Frachtenbörse TC Truck & Cargo gehört. Die Anwendung namens TC Transport Order ermöglicht es nach Unternehmensangaben den mehr als 110.000 Nutzern erstmals, die Transaktion komplett auf der Online-Plattform vorzunehmen. "Die Einführung von TC Transport Order trägt maßgeblich zur digitalen Entwicklung der Transportplattform bei. Für unsere Kunden bedeutet das vor allem einen deutlichen Zeitgewinn sowie hohe Prozesskostenersparnis dank durchgehend digitaler Abläufe und der Vermeidung von Medienbrüchen", erklärt TimoCom-Sprecher Gunnar Gburek.



Und so funktioniert das Ganze: Mit TC Transport Order kann der Nutzer gleich bei mehreren Partnern einen Transport anfragen – in Echtzeit und zu tagesaktuellen Preisen. Aus den Angeboten wählt er dann das für ihn passende aus. Die potenziellen Dienstleister haben durch die konkret erhaltenen Anfragen die Chance auf zusätzliche Geschäfte, heißt es dazu seitens TimoCom. Anschließend werde das Geschäft per „digitalem Handschlag“ besiegelt. Auf diese Weise haben alle Beteiligten den Status der Transportaufträge immer im Blick. Außerdem erhalten die TimoCom-Nutzer künftig Benachrichtigungen über für sie relevante Vorgänge – ebenfalls direkt innerhalb der Transportplattform.