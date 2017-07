Transaktionsplattform startet: Timocom schaltet TC Transport Order scharf

Der Software-Anbieter Timocom, der unter anderem die Frachtenbörse TC Truck & Cargo betreibt, hat die die Funktionalität seiner Transportplattform erweitert. Seit heute ist die Anwendung TC Transport Order Teil der Funktionalität des Portals. Diese ermöglicht es nach Unternehmensangaben den mehr als 120.000 Nutzern erstmals, die Transaktion komplett auf der Online-Plattform vorzunehmen. Zur Einführung können die rund 38.500 Timocom-Kunden die neue Anwendung bis Ende August kostenfrei testen.

Und so funktioniert das Ganze: Mit TC Transport Order kann der Nutzer gleich bei mehreren Partnern einen Transport anfragen – in Echtzeit und zu tagesaktuellen Preisen. Aus den Angeboten wählt er dann das für ihn passende aus. Die potenziellen Dienstleister haben durch die konkret erhaltenen Anfragen die Chance auf zusätzliche Geschäfte, heißt es dazu seitens Timocom. Anschließend werde das Geschäft per "digitalem Handschlag" besiegelt. Auf diese Weise haben alle Beteiligten den Status der Transportaufträge immer im Blick. Außerdem erhalten die Timocom-Nutzer künftig Benachrichtigungen über für sie relevante Vorgänge – ebenfalls direkt innerhalb der Transportplattform.

Dokumente lassen sich personalisieren

Die Aufträge können die Timocom-Nutzer ihrem eigenen Logo, einer Fußzeile und Dokumenten personalisieren. Zudem lassen sich Vorlagen für wiederkehrende Transportaufträge erstellen. Der Auftragnehmer wiederum hat die Möglichkeit, den eingegangenen Transportauftrag anzunehmen, nachträglich zu stornieren oder abzulehnen. Nach Zustimmung des Auftragnehmers wird dem Transportauftrag zur beiderseitigen Absicherung ein verbindliches Vertragsdokument angehängt. Beide Geschäftspartner behalten durch die zentrale Ansicht ihrer Auftragsvorgänge und deren Status jederzeit den Überblick.