Trailer: Kühne + Nagel weitet Pharma-Logistik aus

Die Spezial-Anhänger sind nach Angaben von Kühne + Nagel mit speziellen Aggregaten ausgestattet. Auf diese Weise sei die Temperaturregelung jederzeit durch die Technologien DAC (Discharge Air Control) und PTC (Precision Temperature Control) garantiert.

Die Sollwert-Bandbreite der Temperatur sei so um 80 Prozent reduziert worden. "Wir sind bestrebt, in Best-in-Class-Geräte zu investieren, um sicherzustellen, dass die Produkte unserer Kunden ihren Bestimmungsort sicher sowie gemäß den Temperatur-Richtlinien erreichen", erklärt Kevin Nash, Geschäftsführer vonKühne + Nagel Belgien und Luxemburg.

Kühne + Nagel ist nach eigenen Angaben einer der ersten Logistikdienstleister, der mit einer so großen Anzahl von temperaturgesteuerten Anhängern für die Pharmaindustrie ausgestattet ist. Mittlerweile sind es mehr als 100 in Europa. "Diese Erweiterung verfestigt die KN PharmaChain als führenden Pharma-Logistik-Service in Europa", sagt Nash.