Teststrecke Oberleitungs-Lkw: Spedition Bode ist 2018 elektrisch unterwegs

Geplant ist das Ganze im Rahmen von Feldversuchen in Hessen und Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein hat die dortige Landesregierung dafür einen sechs Kilometer langen Abschnitt auf der A1 zwischen Lübeck und Reinfeld ausgewählt. Am heutigen Freitag, 3. Februar 2017, hat Staatssekretär Jochen Flasbarth aus dem Bundesumweltministerium (BUMB) einen Förderbescheid in Höhe von 14 Millionen Euro an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) übergeben – auf dem Firmengelände der Spedition Bode. Denn die in Reinfeld ansässige Spedition ist von Beginn der Planungen an in das Projekt involviert und wird sich mit einem Oberleitungs-Lkw daran beteiligen

Die millionenschwere Förderung kommt aus dem Programm "Erneuerbar Mobil" des Ministeriums. Antragsteller ist das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Kiel. Es kooperiert beim geplanten E-Highway auf der A1 mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum der Fachhochschule Kiel. Ende 2018 soll die Strecke gebaut sein und die ersten Oberleitungs-Lkw darauf verkehren. Dabei handelt es sich um fünf Hybrid-Lkw aus dem Hause Scania. Diese sind mit Stromabnehmern ausgestattet, sodass sie unter der 700-Volt-starken Oberleitung vollelektrisch unterwegs sein können. Zeitgleich werden die Bordbatterien aufgeladen.

Zum Terminal im Lübecker Hafen geht's Batterie-elektrisch

Nach Aussage des BUMB reicht die gespeicherte Energie aus, um die rund 25 Kilometer zum Terminal des Lübecker Hafens zurückzulegen – und auch wieder reinelektrisch zurück zur Oberleitungs-Teststrecke zu fahren. Das wiederum ist für die Spedition Bode von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen aus Reinfeld ist maßgeblich für den Discouter Lidl unterwegs. Der wiederum schlägt seine Ware für die Märkte in Finnland und Schweden am Lübecker Hafen um.