Tankstellen-Netzwerk erweitert: UTA und TND kooperieren

Dadurch sind die Kunden laut UTA nicht an die schwankenden Preise der Zapfsäulen gebunden. "Wir werden hier weiter voranschreiten und arbeiten bereits daran, zukünftig auch feste Preise für mehrere Tage oder sogar Wochen anbieten zu können", erklärt UTA-CEO Volker Huber. UTA-Kunden können laut Huber deutschlandweit nun an mehr als 12.300 Tankstellen bargeldlos tanken. In dem TND-Verbund sind 163 Partner und 628 Stationen organisiert.