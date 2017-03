Taggleicher Lieferservice: Gravis und Liefery weiten Angebot aus

Neben Berlin profitieren nun auch Bonn, Frankfurt, Heidelberg, Neuss und Nürnberg von der Kooperation. Damit sind 29 der insgesamt 43 Gravis-Läden am Lieferdienst beteiligt. Die Testphase startete vor einem Jahr, am 24. März 2016, in Berlin. Anlässlich des Geburtstags senken Gravis und Liefery die Versandkosten für die Sofortlieferung vom 24. März bis zum 15. April. Der Same-Day-Delivery-Service kostet in diesem Zeitraum 4,99 Euro statt 9,99 Euro.

Kunden, deren Postleitzahl im Lieferbereich eines teilnehmenden Gravis-Ladens liegt, können ihren Wunschartikel noch am selben Tag liefern lassen. Er muss allerdings im Laden verfügbar sein. Nach erfolgter Bestellung und Zahlung holt der Liefery-Kurier die Ware in der Filiale ab und liefert sie zu einem vorab vereinbarten Termin aus.