Tag der Logistik: Branche heißt 40.000 Besucher willkommen

„Das Engagement der Unternehmen hier ist beeindruckend“, sagte auch Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), bei der zentralen Pressekonferenz der BVL in Berlin. "Die Besucher haben die Chance, die Logistik in all ihren Facetten kennenzulernen. Nur wer weiß, worum es geht, kann sich auch für eine Karriere in der Logistikbranche entscheiden." Knapp 670 Unternehmen und Organisationen beteiligten sich nach Angaben der Bundesvereinigung Logistik (BVL), die den Aktionstag erstmals 2008 initiiert hat. "Diese Reichweite und das große Engagement der einzelnen Veranstalter machen den Aktionstag zur zentralen gemeinsamen Informationsplattform des Wirtschaftsbereichs", so das Fazit der BVL.

Amazon veranstaltete eine Diskussion zum Thema Digitalisierung

Amazon hatte etwa in das Logistikzentrum Rheinberg zu einer Podiumsdiskussion zu dem Thema "Digitalisierung: Chancen für Unternehmertum in Europa und lokal" eingeladen. Es diskutierten unter anderem Alexander, Geschäftsführer des Marketplace-Seller Rewoodo, Christoph Wenk-Fischer, Geschäftsführer des Bundesverbandes e-Commerce und Versandhandel (bevh), Karsten Frost, Standortleiter Amazon Logistikzentrum Rheinberg und Mike Roth, Vize President Global Customer Fulfillment bei Amazon. Die LGI Logistics Group International ermöglichte Logistik-Interessierten in Böblingen Einblicke in die Automobil-Logistik, während in Stuttgart der Verband Spedition und Logistik (VSL) jungen Leuten in der Berufsorientierung einen Einblick in die verschieden Berufe in der Logistik – inklusive Fahrt in einem 40-Tonner.