Astrata Driverlinc: Digitaler Bauchladen für Logistik-Apps

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Astrata (Halle B2, Stand 628) stellt seine neueste Version des eigenen App Stores vor. Dieser digitale Bauchladen für Logistik-Applikationen enthält eine beständig wachsende Anzahl an Drittanbieter-Anwendungen für das Tablet Driverlinc. Ziel ist, die Betriebsabläufe transparent zu machen. Der App Store funktioniert dabei ähnlich wie der Apple Store oder Google Play. Darüber hinaus informiert Astrata über die Öffnung des Webportals Fleetvisor. Dahinter steht die Idee einer Open Telematics Platform, in der alle Daten aus der Supply Chain – auch die von Drittanbietern – einfließen. Bereits eingebunden wurde etwa die Trailer-Telematik von Krone.

