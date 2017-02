Symposium von trans aktuell zum Fahrermangel : Wie Speditionen gute Fahrer finden und binden

Gute Fahrer sind Gold wert. Doch woher nehmen? Der Engpass hat sich weiter zugespitzt. Transportdienstleister, Kraftwagenspeditionen und Werkverkehre müssen kreativer denn je sein, um geeignete Talente zu erkennen, zu qualifizieren und an sich zu binden. Wie das gelingt, erläutern Praktiker aus Spedition und Logistik bei einem Symposium der Fachzeitschrift trans aktuell am Mittwoch, 29. März, im Lindner Hotel am Nürburgring.