E-Fahrzeug-Hersteller StreetScooter baut in Düren ein zweites Werk mit einer Produktionskapazität von bis zu 10.000 E-Fahrzeugen pro Jahr. Die Produktion auf dem rund 78.000 Quadratmeter großen Gelände des Autozulieferers Neapco soll im zweiten Quartal 2018 starten.

Bis zu 250 Mitarbeiter will StreetScooter am neuen Standort beschäftigen. Mit den beiden Werken in Aachen und Düren sei die geplante Produktionskapazität von bis zu 20.000 E-Fahrzeugen pro Jahr erreicht. Ein weiterer Ausbau wäre bei Umstieg auf einen Zwei- oder sogar Drei-Schicht-Betrieb jedoch möglich, heißt es von Unternehmensseite.

StreetScooter erhöht Leistung und Geschwindigkeit

„Unser Ziel ist und bleibt, Marktführer in der grünen Logistik zu sein. Dabei setzen wir weiter auf E-Mobilität, aber auch auf andere alternative Antriebskonzepte, um die Treibhausgasemissionen weiter zu senken“, sagt Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Post – eCommerce – Parcel von Deutsche Post DHL. Um das zu erreichen, sollen die aktuell verfügbaren Modelle ab sofort auch mit höherer Leistung produziert werden: Zusätzlich zu den weiterhin erhältlichen Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 85 km/h und einer Reichweite von 80 Kilometern werde es künftig auch bis zu 120 km/h schnelle Varianten mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometer geben.

Außerdem soll es künftig nicht nur bei E-Fahrzeugen bleiben. So will das Unternehmen in den nächsten beiden Jahren auch erstmals einige hundert Fahrzeuge des Typs StreetScooter WORK L mit Brennstoffzellen-Antrieb testen. Diese könnten Reichweiten von mehr als 500 Kilometer erreichen und damit neue Nutzungs- und Vertriebsmöglichkeiten eröffnen.