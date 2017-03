Stegmaier Nutzfahrzeuge: Online-Plattform wirkaufenlkws.de gestartet

Die Internetplattform deckt laut Stegmaier die Kategorien Koffer- und Planenfahrzeuge, Sattelzugmaschinen und Auflieger, Wechselbrücken-, Kühl-, Bau- und Kommunalfahrzeuge, Transporter, Sonderfahrzeuge, Oldtimer und Unfallfahrzeuge ab. Der Verkäufer trägt die wichtigsten Fahrzeugdaten in ein Webformular ein. Ein Stegmaier-Mitarbeiter erstellt daraufhin eine erste Bewertung. Diese Bewertung ist kostenlos, selbst wenn kein Verkauf zustande kommt.

In einem zweiten Schritt werfen Fachleute einen Blick auf das Fahrzeug. Stegmaier kooperiert dazu mit dem Fahrzeugvermieter Business Fleet Services (BFS), der wiederum ein Partnernetzwerk von rund 70 MAN-Werkstätten unterhält. "Eine unserer Partnerwerkstätten ist mit Sicherheit in der Nähe des Fahrzeugstandorts, so dass es einfach ist, einen Besichtigungstermin mit einem unserer Sachverständigen zu vereinbaren", erklärt Stegmaier-Geschäftsführer Frank Neumann.

Wenn der Verkäufer das daraus resultierende Angebot annimmt, organisiert Stegmaier Abwicklung und Überführung des Fahrzeugs und weist die Zahlung an.