Standklimaanlagen, Scania R450, Festivals: FERNFAHRER 9/2017 am Kiosk

Im Standklimaanlagen-Test treten die ab Werk eingebauten Varianten von Mercedes-Benz, Scania und Volvo sowie eine Nachrüstlösung von Dometic gegeneinander an. Zudem stellt sich der Scania R450 dem Urteil der Tester. Der Greif hat die neueste Generation des GPS-Tempomaten mit Active Prediction an Bord.

Außerdem gibt es im Heft die wichtigsten Informationen zu der großen Leserwahl des ETM Verlags mit allen Ergebnissen der Wahl zum "Best Truck". Noch mehr zur Wahl der besten Marken steht im kostenlosen Extra-Heft "Best Brand".

Im Ratgeber widmet sich die Redaktion dem Thema Fernsehen in der Kabine. Wer schon eine Standklima an Bord hat, kann sich den einsamen Abend auf dem Parkplatz mit dem neuen DVB-T2 HD Standard schöner machen. Wir erklären, was es zu beachten gilt und was die Technik kann.

Im Rechtsbereich behandelt die Redaktion das Thema Ruhezeiten und deren richtige Aufteilung. Die Autobahnkanzlei hat ein ganz besonderer Fall in Atem gehalten: Überladen oder nicht. Rechtsanwalt Peter Möller muss noch einmal genau hinschauen.

Das Abenteuer entführt diesmal nach Schweden. Auf acht Achsen und mit bis zu 60 Tonnen geht es für Alfred Adolfsson und sein Vieh quer durch das Land der Wikinger. Dank 750 PS ist das für den Volvo kein Problem.

Der Supertruck in diesem Heft fährt Glas durch die Lande. Der in Rot-Weiß gehaltene Actros mit mächtigem V8 unter der Haube zitiert auf der Kabine Lkw-Geschichte in Airbrush-Technik. Auch im edlen Innenraum zieht sich das Farbkonzept weiter durch.

Sommerzeit ist Festivalzeit: Wir waren vor Ort in Interlaken und beim Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Im Heft findet ihr jede Menge tolle Trucks und Infos zu den Truck-Rennen am Ring.

Außerdem im Heft: Profi im Profil, Kevin Junck fährt für DHT; Truck Jobs, Saugbagger; Truckstop, Fotoalbum und Zubehör.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Den kompletten Heftinhalt findet ihr hier. Hier könnt ihr das Heft bestellen.