Sperrung der A40-Brücke: Neska richtet Wassertaxi für Container ein

Wie der Logistikdienstleister Hafen und Güterverkehr Köln (HGK) berichtet, verschifft das Wassertaxi im Auftrag von Neska sieben Tage die Woche Leercontainer zwischen den einzelnen Terminals der KCT in Krefeld, den RRT Terminals "Home" und "Gateway-West" sowie DIT, D3T und DeCeTe in Duisburg. Auf diese Weise werden laut HGK mehr als 100 Lkw-Transporte am Tag eingespart.