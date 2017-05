Transdata: Mess-/Wiege-Leitstand für Komalog

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Transdata (Halle B2, Stand 222) stellt die Weiterentwicklungen der Speditionssoftware Komalog vor. Das Highlight stellt der "Mess-/Wiege-Leitstand" für die Windows-Version der Software dar, dessen Prozess auf der Messe live verfolgt werden kann. Zudem präsentiert Transdata weitere neue Features, wie etwa den Dokumenten-Upload für die Webversion von Komalog Windows. Diese Funktion ermöglicht es, Daten nach der Vermessung und Verwiegung von Packstücken automatisch zu speichern und zu verarbeiten.

