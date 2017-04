Spedition Ristelhueber: Junge Generation übernimmt das Ruder

Markus und Tobias Bartelmess führen das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Waldshut-Tiengen bei Stuttgart in dritter Generation gemeinsam mit Gerd Turowski weiter. Manfred Bartelmess steht seinen Söhnen nach Unternehmensangaben weiterhin als Berater zur Seite. Manfred Bartelmess war mehr als 33 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter und vergrößerte die Mitarbeiterzahl in dieser Zeit von 40 auf rund 230, steigerte die Anzahl der Fahrzeuge von elf auf 95 und spezialisierte das Unternehmen auf die Kernmärkte Deutschland und die Schweiz.

Seine Söhne Markus und Tobias absolvierten jeweils eine Ausbildung zum Speditionskaufmann und ein Bachelor-Studium im Fach "Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik" und ein berufsbegleitendes Master-Studium. Im November 2015 wurden sie zu Geschäftsführern ernannt.