Spediteur hält Politik für realitätsfern : Kritik an Regelung zur Wochenend-Ruhezeit

Fahrer sollen ihre regelmäßige Wochenend-Ruhezeit in Deutschland nicht mehr in der Kabine verbringen dürfen. Was als Maßnahme im Kampf gegen Sozialdumping beschlossen wurde, stößt aber nicht bei jeder mittelständischen deutschen Spedition auf Zustimmung. Ein Unternehmer hält die gegenwärtige Politik für realitätsfremd. Hier das Interview mit dem Mittelständler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.