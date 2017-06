7. VW Veteranentreffen in Hessisch Oldendorf 2017: Sonderkarosserien auf VW Käfer-Basis

Der Marktpatz in Hessisch Oldendorf ist immer für die besonderen VW Raritäten reserivert. Hebmüller Cabrios in Reih und Glied. Selten, dass man so viele auf einmal zu sehen bekommt. Von den zwischen 1949 und 1951 gebauten, ca. 690 gebauten Hebmüller Cabiolets haben nur wenige überlebt. Man geht von ca. 120 Überlebenden aus.

Aber auch die Sonderkarosserien der Firma Rometsch und Dannenhauer waren wieder vertreten. Die Firmen kauften bei VW einen VW Käfer, hoben die Käferkarosserie ab und liesen diese einmaligen Fahrzeuge entstehen. Handgedengelte Aluminumkarosserien mit Holzverstärkungen die auch im unrestaurierten fahrbereiten Zustand einen besonderen Charm ausstrahlen.

Die Firma Rometsch hatte ihren Sitz übrigens in Berlin. Insgesamt wurden um die 200 Fahrzeuge gebaut. Einer der Ingenieure gab dem Cabriolet seinen Namen. Beeskow Cabriolet von Rometsch.



Durch den sehr erfolgreichen Karmann Ghia aus Osnabrück wurde Ende der 50er Jahre das Ende der Rometsch und Dannehauer - Umbauten eingeleitet, die heute zu den seltensten Sonderumbauten zählen.