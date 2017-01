Schneeräumanlagen: Aktuelle Übersicht gibt's in der Autohöfe-App

Die Übersicht enthält Räumstationen, an denen Fernfahrer ihre Lkw, Zugmaschinen oder Trailer nach nächtlichem Schneefall von Eis und Schnee befreien können. Die Eis- und Schneelast kann zur Gefahr werden, wenn diese sich während der Fahrt löst und auf den nachfolgenden Verkehr fällt. Daher sind Lkw-Fahrer per Gesetz verpflichtet, ihre Fahrzeuge gegebenenfalls vor Fahrtbeginn von Schnee zu befreien.

Übersicht in Autohöfe-App

Die neue Liste der Schneeräumanlagen sind ab sofort in der FERNFAHRER Autohöfe-App unter "Servicepartner" zu finden - als Liste oder auch ganz bequem per Umkreissuche. Die kostenlose Autohöfe-App wurde inzwischen über 90.000 Mal heruntergeladen und enthält Autohöfe, Raststätten und Tankstellen in ganz Europa. Sie ist für Apple und Android-Geräte verfügbar.