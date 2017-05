Scania One: Nachrüstung Telematiklösung

Auf der Messe Transport Logistic, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, geht es in diesem Jahr verstärkt um digitalisierte Prozesse. Welchen Nutzen das der Logistik bringt, zeigen eine Reihe an Telematik- und TMS-Anbietern (Transport-Management-System).

Scania (Halle B2, Stand 300) informiert über die Möglichkeiten einer Nachrüstung mit der Telematiklösung für Dienstleistungen aus den Bereichen Scania Fleet Management und Tachograph Services. Mit dabei ist auch Scania One, die offene Plattform für vernetze Dienste. Scania One ermöglicht es Fuhrparkbesitzern und Fahrern, auf zahlreiche vernetzte Dienste zuzugreifen, damit sie ihre Transportaufträge vereinfachen und optimieren können.

Mehr zur Transport Logistic finden Sie hier.