Rückblick 1977: VW Bulli bewährt sich

Zu Weihnachten 1975 hatte die Redaktion von lastauto omnibus einen nagelneuen VW Typ 2 mit der damals gerade ins Programm aufgenommenen Zwei-Liter-Maschine (70 PS) erhalten. Seither absolvierte der Achtsitzerbus einen, wie es in lastauto omnibus 9/1977 heißt, zermürbenden Dauertest über mehr als 60.000 Kilometer. Ausfälle gab es keine, der VW-Bus erwies sich als voll ausgereiftes und durchkonstruiertes Auto mit hohem Wiederverkaufswert. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 132,5 km/h, der Durchschnittsverbrauch 14,2 Liter Normalbenzin auf 100 Kilometer. Am Ende dieses Tests wurde der T2 schließlich in seine wichtigsten Bauteile zerlegt, um das Innenleben auf Schäden zu überprüfen. Viel Aufwand für nichts – es fanden sich lediglich kleine Riefen in den Pleuellagern.