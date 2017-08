Die nationalen Postdienste setzen Ausrufezeichen in Sachen Elektromobilität: Während die Deutsche Post DHL erfolgreich die gelben Streetscooter-Modelle auf die deutschen Straßen schickt, kooperiert die britische Post in einem Pilotprojekt mit dem Start-up Arrival – natürlich in der Royal Mail-Stammfarbe Rot. Die Reichweite der Vans beträgt laut Arrival rund 160 Kilometer. Die Fahrzeuge seien aus einem "ultraleichten Verbundwerkstoff" gefertigt. Sie sollen in der neuen Arrival-Fabrik in Banbury (Oxfordshire) vom Band laufen.

Das Start-up verspricht auf seiner Website, dass die Fahrzeuge auch autonom fahren können, sobald es der rechtliche Rahmen erlaube. Der Preis liege im selben Bereich wie bei vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen.