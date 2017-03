Renault-Nissan : Allianz für leichte Nutzfahrzeuge

Renault und Nissan kooperieren in Entwicklung und Fertigung von leichten Nutzfahrzeugen. Der neue Geschäftsbereich Renault-Nissan LCV Business Unit will gemeinsame Potentiale Nutzen, um den Absatz von leichten Nutzfahrzeugen zu steigern und die Marktposition in den Kernmärkten auszubauen.