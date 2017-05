Regelmäßige wöchentliche Ruhezeit: Verbot in Kraft

Nun hat er es doch getan: Nach einer Zeitverzögerung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt das "Gesetz zur Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes, des Fahrpersonalgesetzes, des Gesetzes zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern, des Straßenverkehrsgesetzes und des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrbundesamtes" unterschrieben. Am 24. 5. wurde es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es tritt einen Tag später in Kraft. Ausgerechnet an einem Feiertag, wo die Autobahnrastplätze wieder heillos überfüllt sind.

Ob und wann das Bundesamt für Güterverkehr mit den Kontrollen beginnt, ist noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach hadert die Oberbehörde des Bundesverkehrsministeriums noch mit der Umsetzung. Nur eins steht fest: Verstöße gegen das Verbot können ab sofort auch in Deutschland sehr teuer werden.