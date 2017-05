Red Bull Ring: Gelungener Auftakt zur Truck Race Saison 2017

Jochen Hahn, den amtierenden Europameister, der ja in diesem Jahr auf IVECO umgestiegen ist beginnt die Saison schon so wie die alte aufgehört hat. Mit einem Sieg des ersten Rennens. Auch der zweite IVECO, der von Mr. Truckrace Gerd Körber pilotiert wird stand mit Platz drei auf dem Treppchen. Zweite wurde Steffi Halm, in diesem Jahr die einzige Frau im Feld. Jubeln durfte im zweiten Rennen am Samstag der Portugiese José Rodrigues, der einen Start-Ziel-Lauf hinlegte. Zweiter wurde Norbert Kiss mit Mercedes und ein erneuter dritter Platz ging an Gerd Körber.

Hier eine erste Bildergalerie aus dem Fahrerlager und der Rennstrecke. Weitere Bilder und der komplette Rennbericht des Wochenendes folgen.