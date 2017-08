Raiffeisenbank in Österreich: Ein Antos als Bankfiliale auf Rädern

Ein Mercedes-Benz Antos 2532 geht in Österreich für die Raiffeisenbank auf Tour. Ausgestattet ist der Lkw als voll einsatzfähige Bankfiliale. An Bord befinden sich ein Beratungsbüro, ein Schalter sowie einige Selbstbedienungsgeräte. Im Außenbereich gibt es sich zudem einen Bankomat. In den drei Räumen besteht für die Kunden somit voller Zugriff auf alle Bankdienstleistungen.

Die Intention der Bankfiliale auf Rädern liegt auf der Hand: Zum einen kann die die Raiffeisenbank Leoben-Bruck ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen, indem sie wenig frequentierte Geldinstitute schließt. Zum anderen kann sie die Kunden aber auch weiterhin persönlich versorgen. Der Mercedes-Benz Antos 2532 rollt ein- bis zweimal wöchentlich vor, um die regionale Nahversorgung im ländlichen Raum inklusive der persönlichen Betreuung in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.