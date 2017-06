Hans Ach folgt Hans Wormser im LBT: Hans Ach neuer Präsident beim LBT

Die Delegierten der LBT-Mitgliederversammlung bestätigten Reinhold Fisel (Recycling- und Transportunternehmen Fisel in Dillingen an der Donau), Wolfgang Anwander (Anwander Internationale Transporte, Rohrbach) und Sebastian Lechner als Geschäftsführendes Präsidumsmitglied in dem Gremium. Neu hinzu in das LBT-Präsidium kommt Fritz Tschirschwitz (Tschirschwitz Logistik in Nürnberg).

Hans Wormser, der seit 1973 für den LBT aktiv ist und für seine ehrenamtlichen Verdienste auch schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, benannte bei der Delegiertenversammlung gleich die weiteren Herausforderungen für die Branche: den Umgang mit Wettbewerbsverzerrungen, die Maut auf Bundesstraßen, das Image der Branche, Fahrverbote in Innenstädten und die weitere Klima- und Umweltpolitik.

Dorothee Bär warnt vor Fahrverboten in Innenstädten

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Dorothee Bär (CSU), sagte mit Blick auf die Höhe der Maut auf Bundesstraßen zu, der Branche "so wenige Belastungen wie möglich" aufzubürden. Was mögliche Restriktionen in Innenstädten angeht, seien Fahrverbote der falsche Weg. "Es gibt andere Maßnahmen", betonte sie und führte alternative Antriebe, Packstationen und die Digitalisierung an.