Personalie: Neuer Ressortleiter Test und Technik beim ETM Verlag

In dieser Funktion wird er die Testexpertise des Stuttgarter Fachverlags mit den Fachmedien FERNFAHRER; lastauto omnibus und transaktuell sowie den markenübergreifenden Onlineportalen eurotransport.de und eurotransport.eu gemeinsam mit den weiteren Testredakteuren des Verlags weiterentwickeln. Ihm obliegt zudem die fachliche Verantwortung für alle Technik-Beiträge der genannten Fachzeitschriften. Damit ist Julian Hoffmann der Ansprechpartner bei ETM für die Pressestellen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie.

In der Funktion des Ressortleiters Test und Technik berichtet Julian Hoffmann an Thomas Rosenberger, Chefredakteur von FERNFAHRER, lastauto omnibus sowie WERKSTATT aktuell und Connected Transport. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Julian Hoffmann und darauf, mit ihm gemeinsam die einzigartig traditionsreiche und bei Industrie genauso wie bei Politik, Verbänden anerkannte Testkompetenz voranzutreiben und weiter zu vertiefen. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, unsere Testaktivitäten über das Internet und die Sozialen Medien weiterzuverbreiten sowie das internationale, englischsprachige Test- und Technikportal eurotransport.eu aufzubauen."



Julian Hoffmann war zuvor fünf Jahre Redakteur beim Off Road Verlag, Ottobrunn, und dort insbesondere für die Zeitschriften Off Road und SUV Magazin im Bereich Test und Technik tätig. Dort hat er maßgeblich die Testformate betreut, Testfahr-zeugbestellungen koordiniert sowie die Themen- und Heftplanung organisiert. Zuvor absolvierte er ein Redaktionsvolontariat beim Off Road Verlag. Erste journalistische Erfahrungen sammelte er mit verschiedenen Automobil-Weblogs.

Zu den europaweit verbreiteten Testformaten ETM Verlags gehören insbesondere der 1.000 Punkte Test, der Young Professionals Truck Award und der Euro Van Test. Besondere Aufmerksamkeit bekamen zuletzt zwei spezielle Vergleichstests, die die Veränderungen des Kraftstoffverbrauchs über mehrere Jahrzehnte beziehungsweise Lkw-Generationen hinweg dokumentierten.

Zudem veranstalten die Nutzfahrzeug-Fachtitel ETM Verlags jedes Jahr unter anderem verschiedene weitere Vergleichs- und Einzeltests von Lkw, Transportern und Omnibussen. Hinzu kommen Praxistests wie der "KEP-Transporter des Jahres". Bekannt sind auch die großen Leserwahlen "Beste Nutzfahrzeuge des Jahres" sowie "Die besten Marken".

Sie erreichen Julian Hoffmann unter:

Tel. +49 (0)711 78498-64, E-Mail: julian.hoffmann@etm.de



Ansprechpartner für Presseanfragen:

Thomas Rosenberger, +49 (0)711 78498-19, E-Mail: thomas.rosenberger@etm.de