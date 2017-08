Parkplatznot an der Autobahn: In NRW fehlen 4.000 Lkw-Stellplätze

Die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (SPD) hat in einer kleinen Anfrage die Zahl der fehlenden Lkw-Stellplätze in NRW erfragt. Darüber hinaus wollte die Sozialdemokratin vom Verkehrsministerium in Düsseldorf wissen, wie viele Parkplätze sich derzeit im Bau befinden. Zudem äußert Philipp Bedenken, wie sich die Situation hinsichtlich der Lang-Lkw mit ihrem erhöhten Platzangebot verhält.

Der nordrhein-westfälische Minister für Verkehr Hendrik Wüst (CDU) beruft sich in seiner Antwort auf die Stellplatzerhebung aus dem Jahr 2013. Demnach fehlen in etwa 4.000 Stellplätze Lkw. Eine erneute Stellplatzerhebung, die im Fünf-Jahres-Turnus erfolgt, ist nach Aussage des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) für das Jahr 2018 vorgesehen. Aktuell stelle sich die Sachlage daher wie folgt dar: "Von den insgesamt 15.063 Stellplätzen entfallen 6.345 auf Lkw-Stellplätze und 8.718 auf Pkw-Stellplätze", berichtet Wüst. Wobei 453 neue Lkw-Parkplätze derzeit im Bau sind.