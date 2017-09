NUFAM 2017

Schwarzmüller präsentiert Prototyp

Der österreichische Trailerhersteller Schwarzmüller zeigt auf der NUFAM 2017 in Halle 2, Stand B213 einen Prototyp des neuen Curtainsider Ultralight in Mega-Ausführung. Nach Angaben von Schwarzmüller verfügt die Mega-Ausführung des Ultralight über eine Innenhöhe, die es ermöglicht drei Gitterboxen übereinander zu stapeln – eine Beladung, wie sich vor allem in der Automobilzulieferindustrie praktiziert wird.