Heimspiel für Kärcher: Der Reinigungsspezialist aus dem schwäbischen Winnenden präsentiert auf der Nufam 2017 in Karlsruhe sein Portfolio an Geräten zur Reinigung des Innen- und Außenbereichs von Nutzfahrzeugen sowie von Werkstätten und Logistikflächen.

Kärcher Easy-Force erleichtert Arbeit

Als Produktneuheit zeigt Kärcher die neue Pistole Easy-Force für Hochdruckreiniger, deren wesentliches Merkmal nach eigenen Angaben der Abzug ist, der mit dem Handballen in den Griff geschoben wird. Dieser soll sich nach dem Auslösen des Hochdruckreinigers die Haltearbeit deutlich erleichtern, da der Rückstoß des Wasserstrahls den Abzug von in die Hand drückt. Die bisher nötige, dauerhafte Anspannung von Hand- und Fingermuskulatur soll so entfallen und einer Verkrampfung der Muskulatur somit vorbeugen.